L'Urp Mobile torna a Ferrara, informazioni e servizi per i cittadini

Riparte l’Urp Mobile per la seconda delle quattro settimane di sperimentazione del nuovo servizio. Si comincia da lunedì con l’ufficio su ruote a Porporana dalle 9 alle 10.30, poi a Ravalle dalle 11 alle 12.30, e, infine, a Casaglia dalle 14 alle 15.30. Il giorno dopo, martedì, i residenti potranno trovare l’ufficio su ruote a Fossadalbero dalle 9 alle 10.30, a Sabbioni dalle 11 alle 12.30, a Pescara dalle 14 alle 15, e a Francolino dalle 15.30 alle 17. L’ufficio Urp mobile è a disposizione dei cittadini per ottenere informazioni sui principali procedimenti del Comune di Ferrara e sui servizi pubblici presenti sul territorio. Il servizio serve a presentare segnalazioni, reclami e suggerimenti oppure a

chiedere informazioni sui servizi di pubblica utilità come ad esempio Ferrara Tua, Hera, e altro ancora. L’ufficio mobile permette ai cittadini di restare aggiornati sulle principali attualità e attività cittadine; di ricevere aiuto, ottenere informazioni e appuntamenti per le pratiche inerenti gli uffici di Anagrafe, Stato Civile, Elettorale. Inoltre l’Urp è in grado di dare assistenza in merito all’utilizzo dei Servizi online del Comune di Ferrara. Altro servizio importante dell’Urp è quello che permette di attivare le credenziali Spid Lepida ID.