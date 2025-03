L’utilizzo sicuro dei nuovi media

"Interconnettiamoci… ma con la testa!". Martedì 18 marzo alle 8.30 nella sala consiliare di Portomaggiore ci sarà un’iniziativa a cura di Lions Club International dedicata alle scuole del territorio, un’attività formativa dedicata alle studentesse e agli studenti del territorio per approfondire e avere una maggiore consapevolezza nell’utilizzo sicuro dei nuovi media. L’incontro servirà a mostrare le opportunità che offrono i nuovi media ma anche i pericoli ed i rischi in modo da rendere i giovani più consapevoli e attenti nell’utilizzo della rete per una navigazione sicura. Obiettivo dell’appuntamento sarà quello di conoscere i rischi e i comportamenti da adottare in caso di problemi e responsabilizzare i giovani, dotandoli di strumenti cognitivi utili e strategici per evitare possibili rischi e allo stesso tempo dare il giusto e corretto valore all’utilizzo dei nuovi media, vedendoli come un’opportunità di crescita sociale e culturale.