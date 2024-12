Lutto cittadino per il funerale di Benetti. Il maestro morto dopo il crollo di Ro

Quello di oggi sarà il giorno del cordoglio e della preghiera per le comunità di Copparo e Riva del Po. Alle 10, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Copparo verranno celebrate le esequie del maestro Davide Benetti, deceduto nove giorni dopo il tragico incidente avvenuto a Villa Rivani Farolfi a Ro, dove l’insegnante, assieme a una guida turistica, è rimasto coinvolto nel crollo di un balcone del palazzo settecentesco, mentre stavano accompagnando alunni in una gita scolastica. In concomitanza con la celebrazione del funerale del quarantatreenne copparese, l’amministrazione comunale di Riva del Po ha proclamato il lutto cittadino.