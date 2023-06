LUTTO IN CITTà

Improvviso decesso del professor Marco Ghirotti, musicista, diplomatosi al Conservatorio Frescobaldi di Ferrara in organo e composizione. La città perde un valente musicista di soli 59 anni: Ghirotti è morto improvvisamente la sera di venerdì 16 giugno nella sua abitazione di Pontelagoscuro a causa di un malore fulmineo: ogni tentativo di salvarlo, purtroppo, è risultato vano. "Papà era in ottima salute e nessuno si sarebbe mai aspettato una tragedia simile", come afferma anche il figlio Andrea. La notizia ha lasciato profondo cordoglio e incredulità in tutto il mondo ferrarese della musica e non solo: Ghirotti era apprezzato tantissimo nell’ambito della sua valente attività avendo tenuto centinaia di concerti, pubblicazioni e registrazioni discografiche e fautore di un’intensa didattica essendo stato tra l’altro e per diverso tempo Direttore della Scuola di Musica dell’orchestra a plettro ’Gino Neri’. I funerali verranno svolti domani alle 15 nella a Chiesa Arcipretale di San Giovanni Battista in piazzale Buozzi a Pontelagoscuro.