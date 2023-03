Lutto nel mondo dell’arte Addio ad Anna Maria Visser Fu docente e archeologa

Il mondo della cultura e dell’arte piange Anna Maria Visser, archeologa, storica dell’arte e docente universitaria. Visser, scomparsa all’età di 76 anni, vantava un importante curriculum che l’aveva proiettata tra le figure di primissimo piano nell’ambiente artistico e museale non solo ferrarese ma anche nazionale. Il suo percorso è iniziato all’istituto Dosso Dossi, dove ha insegnato storia dell’arte per cinque anni, dal ‘70 al ‘75.

In città era nota soprattutto per essere stata direttrice dei Musei civici di arte antica (palazzo Schifanoia, Lapidario romano, palazzina di Marfisa d’Este, palazzo Bonacossi, casa di Ludovico Ariosto, Museo della Cattedrale) dal 1986 al 2001, mentre in precedenza (dal 1975) era stata vicedirettrice con competenze specifiche in campo archeologico. È stata, tra le altre cose, membro del direttivo dell’Istituto regionale per i Beni Culturali dell’Emilia Romagna, membro del comitato scientifico dell’Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara (1987-2011), presidente dell’Associazione Nazionale dei Musei di Enti Locali e Istituzionali (1998-2006) e consigliere nella giunta esecutiva di Icom Italia. Ha inoltre insegnato al master in ‘Cultural management, economia e management dei musei e dei servizi culturali’ promosso dal dipartimento di Economia e management di Unife. Nell’ambito della propria attività, Visser ha diretto numerose campagne di scavo (in particolare gli scavi medievali in centro storico) e di restauro (tra cui quelli degli affreschi del Salone dei Mesi di palazzo Schifanoia).

"Con la recente e improvvisa scomparsa dell’archeologa e museologa Anna Maria Visser è venuto a mancare un punto di riferimento importante, il trait d’union di tutto il sistema museale di Ferrara e non solo – ha commentato l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli –. Tra i tanti incarichi che ha ricoperto, con impegno e grande professionalità, è stata anche direttore dei Musei civici di arte antica di Ferrara dal 1986 al 2001. Chi ha avuto modo di conoscerla e collaborare con lei ha potuto constatare la sua competenza e disponibilità. Ci mancherà. Restano le sue innumerevoli pubblicazioni, tra cui l’ultima edita da Edipuglia editore nel 2022".