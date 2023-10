Lutto nella sanità, addio a Bissoni ex assessore regionale e sindaco

La direzione delle aziende sanitarie ferraresi esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giovanni Bissoni (foto), già assessore alle Politiche per la Salute della Regione. "La direzione – si legge nella nota – esprime vicinanza alla famiglia e ai suoi cari, a cui vanno le più sentite condoglianze. Dai primi passi nella Giunta di Cesenatico fino ai più prestigiosi incarichi a livello nazionale, Giovanni Bissoni è stato un esempio di politico e amministratore che ha fatto del servizio per la comunità una virtù da perseguire, sempre. Nato a Cesena nel 1953, Bissoni ha mosso i primi passi da amministratore pubblico nella sua Cesenatico come assessore e sindaco. In Regione Emilia Romagna ha ricoperto l’incarico di assessore alla Sanità dal 1995 al 2010".