Lutto per Astolfi: "Generoso e lavoratore"

Sono passate ormai 48 ore dall’incidente mortale che ha spento all’età di sessantaquattro anni Marco Astolfi (foto). Dopo le indagini il magistrato ha disposto la restituzione della salma alla famiglia del deceduto. Il malcapitato, si ricorda, ha impattato mortalmente nei pressi di via Provinciale per Cologna venerdì verso le 17, uscendo di strada e scontrandosi con gli alberi di un frutteto. Il motivo dell’incidente potrebbe ricollegarsi a un malore improvviso che ha colpito l’uomo, tesi suffragata dall’assenza di qualsiasi tipo di frenata o attrito della vettura e dai testimoni presenti.

Un uomo conosciuto nel suo paese, definito “un lavoratore instancabile”, tra i suoi incarichi si ricordano quello di cantoniere svolto per il comune Berra, e successivamente il ruolo che più lo ha reso famoso e amato, quello di collaboratore scolastico. Ha visto crescere generazioni di bambini del territorio che lo ricordano con gran rammarico e affetto. Ha prestato servizio in tutte le scuole dell’unione Terre e Fiumi, rallegrando i bimbi ed il personale scolastico, che saputo del suo decesso, non hanno fatto mancare il loro cordoglio. Il vicesindaco del comune di Riva del Po, Alberto Astolfi, ci ha tenuto a ricordarlo così: "Mio zio era una bravissima persona, conosciuto da tutti. Si è sempre speso per la comunità ed i suoi bimbi, era una persona tranquilla, che va ricordata al di là del fatto che fosse mio zio. Il magistrato ci ha ridato la salma, dopo aver accertato che si è trattato di un malore. I funerali, ancora non sappiamo quando si terranno".

Jasmine Belabess