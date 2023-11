LyondellBasell al Festival della scienza. Premiati gli studenti del liceo Ariosto

LyondellBasell e gli studenti del Liceo Ariosto di Ferrara sono stati protagonisti di un evento nel contesto del Festival della Scienza di Genova, manifestazione internazionale di divulgazione scientifica aperta al grande pubblico. La duplice ricorrenza del sessantesimo dal Nobel e del centoventesimo dalla nascita ad Imperia di Giulio Natta, uno dei più autorevoli padri della plastica, è stata l’occasione per raccontare la storia e le prospettive future di questo prezioso materiale, con particolare attenzione rivolta all’importanza del suo recupero e riutilizzo ai fini di un’economia circolare. Un incontro a più voci nel quale il Direttore del Centro Ricerche Giulio Natta di LyondellBasell, Ing. Antonio Mazzucco, si è confrontato con ricercatori e operatori del settore analizzando la realtà di oggi e l’impegno dell’industria per un futuro sostenibile. Al centro della discussione il tema della gestione del fine vita delle plastiche e il ruolo che le tecnologie di riciclo svolgono oggi nel contesto di un’economia circolare, a partire dal riciclo meccanico fino al più innovativo riciclo avanzato, MoReTec. L’evento è stata l’occasione per la premiazione del cortometraggio “Il propilene: il materiale che Dio si è dimenticato di creare”, realizzato dalle classi 4Y e IIIB del Liceo Ariosto, già finalista al contest internazionale Policultura del Politecnico di Milano e vincitrice del premio Storie di alternanza indetto da Unioncamere.