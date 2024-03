LyondellBasell amplia l’impianto a Ferrara

La LyondellBasell, colosso dell’industria chimica, realizzerà un investimento nel settore dei catalizzatori potenziando una delle unità operative nel polo petrochimico ferrarese. Il progetto prevede l’ampliamento di uno degli impianti, che dovrebbe essere completato entro la seconda metà del 2025. L’annuncio del rafforzamento dell’azienda è stato dato dai vertici all’assessore regionale Vicenzo Colla (foto), in visita al sito estense della LyondellBasell. "Nello stabilimento di Ferrara della LyondellBasell – osserva Colla – si continua a investire nella chimica, a conferma che il sito, assieme al ‘Centro ricerche Giulio Natta’, è uno dei più importanti al mondo per sviluppo, produzione e vendita di tecnologie e catalizzatori. Mentre l’Italia ha smesso di investire nella chimica e non ha destinato al settore nessuna risorsa del Pnrr, Ferrara e l’Emilia-Romagna dimostrano di essere strategiche non solo nello studio e produzione di polimeri e catalizzatori, ma anche nello sviluppo di chimica verde e del riciclo".