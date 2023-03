LyondellBasell si allarga in Polonia L’azienda compra il Gruppo Mepol

LyondellBasell e il Gruppo Mepol hanno annunciato ieri di aver sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione da parte di LyondellBasell del Gruppo Mepol, un produttore di composti riciclati ad alta valenza tecnica, con sedi in Italia e in Polonia, il quale ricomprende Mepol S.r.l. e le controllate Polar S.r.l. e Industrial Technology Investments Poland Sp.z.o.o.

"Questa acquisizione testimonia l’impegno di LyondellBasell nel far progredire l’economia circolare – ha dichiarato Torkel Rhenman, vice presidente esecutivo della divisione Advanced Polymer Solutions di LyondellBasell –. Grazie all’esperienza del Gruppo Mepol nel settore dei composti sostenibili e alle capacità di LyondellBasell, sarà possibile rafforzare l’offerta a favore dei nostri clienti della nostra famiglia di prodotti CirculenRecover e di altre soluzioni sostenibili".

Mirco Melato, ceo di Mepol ha commentato: "Siamo lieti di poter unire le nostre forze con LyondellBasell, punto di riferimento nel proprio settore che da molti anni gode della nostra stima. LyondellBasell condivide il nostro impegno verso la sostenibilità e grazie alle sue dimensioni e alle sue risorse, l’unione delle nostre attività sarà in grado di soddisfare ancor meglio le esigenze della clientela".

LyondellBasell continua a essere un pioniere nell’offerta ai propri clienti di soluzioni circolari e a basso impatto ambientale. La società, lo scorso novembre, ha avviato la fase di ingegnerizzazione per un nuovo impianto di riciclo avanzato nel proprio stabilimento di Wesseling, in Germania. LyondellBasell attualmente dispone di stabilimenti per il riciclo meccanico nei Paesi Bassi e in Belgio e sta sviluppando nuovi impianti di selezione e riciclo di rifiuti plastici a Houston e in Germania, in Cina e in India, come annunciato durante l’ultimo trimestre del 2022. Il perfezionamento dell’operazione è subordinato all’approvazione da parte delle relative autorità regolamentari e ad altre tipiche condizioni sospensive. Durante questo periodo il Gruppo Mepol continuerà a operare in modo autonomo. Jones Day and Wardynski & Partners sono stati i consulenti legali di LyondellBasell per l’operazione. Per il Gruppo Mepol Special Affairs S.r.l. ha svolto l’incarico di advisor finanziario e Gitti & Partners funge da advisor legale. In qualità di azienda di riferimento dell’industria chimica a livello mondiale, LyondellBasell si impegna ogni giorno al fine di essere l’azienda più sicura, meglio gestita e più apprezzata del proprio settore.

re. fe.