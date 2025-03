M5s: "Alluvione, siamo preoccupati"

Il Movimento 5 Stelle di Argenta manifesta la propria vicinanza alle comunità dell’Emilia-Romagna duramente colpite dalle recenti inondazioni, esprimendo solidarietà a chi sta affrontando una delle peggiori emergenze climatiche degli ultimi anni. Con favore, il movimento accoglie la decisione del ministro per la Protezione Civile, di dichiarare la mobilitazione straordinaria. Nonostante la risposta tempestiva, il Movimento 5 Stelle di Argenta non nasconde le proprie preoccupazioni per il futuro. "Gli eventi climatici estremi che si susseguono, su tutto il territorio nazionale, con sempre maggiore frequenza devono essere un campanello d’allarme. È necessario ripensare con urgenza le politiche di prevenzione, investendo in strutture e sistemi di protezione più robusti e in una pianificazione territoriale sostenibile", dichiarano i rappresentanti del Movimento.