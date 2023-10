M5S, costituito il Gruppo territoriale

Il Movimento 5 Stelle, anche in vista della sfida elettorale della primavera prossima, si sta strutturando sempre di più sul territorio. Proprio l’altra sera è infatti stato costituito formalmente il ‘Gruppo territoriale’. L’organizzazione dei gruppi territoriali coprirà in modo capillare i territori, così da essere "più efficaci nel raccogliere le istanze dei cittadini e le proposte per iniziative locali", si legge nel documento diffuso dai pentastellati. I gruppi – prosegue il comunicato – troveranno "una struttura organizzativa ufficiale, le iniziative già messe in atto come la scuola di formazione e i gruppi di lavoro in essere e in via di istituzione per lo studio delle criticità e per la formulazione di proposte. Proseguono, inoltre, gli incontri politici nei vari tavoli per valutare la possibilità di costruire un progetto comune tra le forze politiche veramente antagoniste all’attuale maggioranza". A tenere a battesimo il gruppo estense, oltre ad attivisti locale e ai segretari, i coordinatori regionali Marco Croatti (senatore pentastellato) e Gabriele Lanzi. Il regista resta invece il coordinatore provinciale, Paride Guidetti che, al di là dell’annuncio, arriva al punto politico: "È necessario costruire un programma credibile e coeso da poter presentare a chi verrà scelto come candidato sindaco".