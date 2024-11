M5S, l’ultima sfida di Conte: "Cispadana ferroviaria, decisiva e basso impatto"

"Il progetto della ‘Cispadana ferroviaria’ prevede un’infrastruttura che serve a questo territorio". Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte è arrivato in città in serata, dopo una lunga attesa, a chiusura della campagna elettorale per le regionali. Il ritrovo è stato al bar Gallery in Ercole I D’Este, di fronte al Castello estense, per l’appuntamento organizzato dal gruppo territoriale M5S con Teresa Pistocchi e il coordinatore provinciale Paride Guidetti. Ad accogliere Conte tutto lo stato maggiore ferrarese dei pentastellati, oltre al senatore Marco Croatti e Gabriele Lanzi. Presenti anche i quattro candidati consiglieri regionali del M5S Yasmin Mhal, Giuseppe De Vittorio, Monica Caleffi, Gabriele Maldini. Il presidente si è soffermato su alcuni temi legati al territorio. Uno dei punti programmatici del Movimento è la realizzazione della ‘Cispadana ferroviara’, un asse che attraversi tutta la regione, collegando Sassuolo, Reggio Emilia, Carpi, San Felice sul Panaro, Ferrara, Ravenna, Faenza e Forlì. Il tutto, ovviamente, in modalità sostenibile.

Nel merito, Giuseppe Conte ha sottolineato come "sia necessario migliorare il trasporto sul territorio e il progetto della ‘Cispadana ferroviaria’ va in quella direzione. Una soluzione che sia a minor impatto ambientale". Il leader pentastellato ha ribadito l’impegno elettorale al fianco del candidato De Pascale. "Si auspica una grande vittoria – scandisce –. De Pascale è un ottimo candidato, lo sosteniamo convintamente, crediamo possa migliorare e far crescere ancor più la qualità della vita di questo territorio. Abbiamo grandissime aspettative per le elezioni regionali. In caso di vittoria, nella prossima giunta l’auspicio è quello di poter avere dei rappresentanti che possano contribuire a portare avanti il programma che abbiamo condiviso sui temi che ci stanno a cuore. Il M5S farà la sua parte tenendo fede ai punti programmatici concordati". In conclusione un passaggio sul futuro del Movimento. "Siamo in una fase costituente e di cambiamento, ora siamo concentrati sul portare al centro le nostre proposte per il futuro dei 5 stelle" afferma. La serata è proseguita con un momento conviviale, nel corso del quale Conte si è intrattenuto con i candidati consiglieri regionali, gli attivisti e simpatizzanti.