Ma c’è chi è soddisfatto. Gli albergatori: "Basta concorrenza ’drogata’"

Un passo nella direzione giusta, dicono gli albergatori. L’aumento dell’aliquota per gli affitti brevi previsto nella Manovra economica è accolto con favore da chi, da anni, denuncia una concorrenza "drogata" tra strutture ricettive tradizionali e locazioni turistiche di pochi giorni. La misura, che punta a innalzare la cedolare secca dal 21 al 26 per cento, riapre il dibattito su un settore che nel silenzio normativo è esploso, ridisegnando l’offerta turistica delle città. Anche alle nostre latitudini. Sul punto, entrambi i rappresentanti delle strutture ricettive di Confesercenti e Confcommercio sono risoluti. "Già lo scorso anno si è intervenuti con il Cin, che ha fatto emergere una parte importante del sottobosco che c’è", ricorda Nicola Scolamacchia, presidente di AssoHotel Confesercenti. "Ora si parla di fiscalità: togliere la cedolare secca. Su questo noi ci siamo espressi da lunga data. Gli affitti brevi non dovrebbero usufruire di un canone agevolato: l’intento è un maggior profitto, non ci deve essere tassazione di favore". A Ferrara, spiega, "l’extra-ricettivo cresce mentre l’alberghiero è in calo. Questo crea un problema di equilibrio nel turismo. Il fatto che si introduca un’aliquota più alta è positivo. Il prossimo passo dovrebbe essere l’assoggettamento all’Irpef".

Il tema non è solo fiscale ma di equità di mercato. Zeno Govoni, presidente di Federalberghi Confcommercio, lo riassume così: "Principio mercato: stesse regole, stesso mercato. Gli affitti brevi pagano la Tari come le case e non come le imprese. Dal 21 al 26 è un aumento, ma da qualche parte devono lasciare qualcosa. È nato un nuovo tipo di domanda, e dunque di offerta. Adesso c’è una deregulation totale: check-in senza obbligo di presenza, zero vincoli. Loro fanno il nostro lavoro, ma senza le nostre regole". Secondo Govoni, il fenomeno ha ormai dimensioni paragonabili all’alberghiero. "A Ferrara parliamo di circa 360 strutture registrate per affitti brevi ed extra-alberghiero. Con l’introduzione del Cin molte sono emerse. E i posti letto iniziano a essere assimilabili a quelli del settore alberghiero. Nei primi otto mesi del 2025 stimiamo 200 mila presenze negli hotel e 155 mila nell’extra-alberghiero. I pernottamenti sono ormai simili".

Il rischio, spiegano gli operatori, è che il turismo perda coerenza e qualità. Gli affitti brevi, nati come forma flessibile e alternativa, si sono trasformati in un segmento parallelo, con margini altissimi e oneri ridotti. Una "zona grigia" che drena presenze dalle strutture tradizionali, spesso gravate da Tari, Imu, standard di sicurezza, personale e burocrazia. Da qui la richiesta di una normalizzazione. "Se i gestori degli affitti brevi insorgono contro la stretta – avverte Govoni – allora si apra il dossier su Imu e Tari. La produzione di rifiuti è altissima e le spese non possono ricadere solo sulle imprese". Per il comparto alberghiero, l’aumento dell’aliquota non è una penalizzazione ma un segnale di riequilibrio. Lo Stato, spiegano le associazioni, interviene non solo per aumentare il gettito, ma per ristabilire la parità concorrenziale tra chi opera professionalmente e chi sfrutta un vantaggio normativo. Il turismo, d’altronde, è uno dei motori economici del Paese (e del nostro territorio), ma anche uno dei settori più esposti alle asimmetrie. Specie sul versante fiscale. L’aumento della cedolare secca diventa così un banco di prova politico e simbolico: il tentativo di dire che la flessibilità non può trasformarsi in elusione e che la libertà di impresa deve convivere con la responsabilità fiscale. Gli albergatori non chiedono privilegi, ma parità di trattamento. "Stesse regole per tutti", ripetono Scolamacchia e Govoni in chiusura. Evitare, dunque, una sperequazione ormai non più sostenibile.

Federico Di Bisceglie