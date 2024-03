Ma i giovani ci credono. Startup Unife, il bilancio: "Selezionate 10 proposte"

Obiettivo, la crescita di nuovi imprenditori sul territorio. Il bando Strartup di Unife promuove la cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità all’interno del mondo accademico, con l’appoggio de Comune. I risultati sono stati presentati ieri mattina in Rettorato, alla presenza della rettrice Laura Ramaciotti, dell’assessore al Bilancio Matteo Fornasini e del prorettore alla terza missione dell’Ateneo Enrico Bracci. "Siamo estremamente soddisfatti della grande partecipazione a questo bando – ha spiegato Ramaciotti –. Il numero delle candidature, il loro valore e originalità ci fa comprendere come la tensione verso il mercato sia sempre più viva e sentita da tutte le componenti dell’ateneo. Questo ci sprona a procedere su questa strada. L’entusiasmo e la preparazione dei potenziali imprenditori è un chiaro e inequivocabile messaggio in questo senso. Inoltre, la collaborazione con il Comune è un esempio di come siano centrale questi temi". Un bando che ha visto la sinergia tra l’Ateneo estense e l’amministrazione, si diceva, finalizzato alla nascita di nuove imprese a opera del mondo della ricerca e da parte di studenti dell’Ateneo. Il progetto offre servizi di accompagnamento alla nascita di nuove realtà imprenditoriali e sostegno nel primo periodo della loro vita, attraverso possibilità di incubazione e di accelerazione nel territorio del nostro Comune.

"Il Comune ha sostenuto fin dall’inizio il progetto, mettendo in campo 50mila euro per sostenere le idee più meritevoli. Il bando ha avuto un ottimo riscontro e, delle diciannove proposte ammissibili giunte, dieci sono state selezionate, tutte assai interessanti e valide – spiega l’assessore Fornasini –. L’obiettivo più ampio è che gli iscritti a Unife, una volta terminato il percorso di studi, possano rimanere a Ferrara, realizzando qui il loro futuro professionale. La creazione di nuove imprese genera occupazione sul territorio e con questo progetto vogliamo contribuire e sostenere i giovani e i loro progetti lavorativi".

Il bando prevede due percorsi, uno per ‘junior entrepreneur’, dedicato a studentesse e studenti, e un altro ‘senior entrepreneur’ per ricercatori e personale di ricerca. Nella sua relazione Enrico Bracci ha ricordato come "complessivamente sui due percorsi previsti dal bando, sono state presentate 19 domande ammissibili: 10 dai Junior e 9 dai senior. Ora per questi progetti si apre la prima fase del bando della durata di circa tre mesi durante la quale gli aspiranti imprenditori saranno affiancati da un mentor per la concretizzazione della loro idea di impresa in un primo business plan al fine di verificarne la sostenibilità finanziaria ed economica".