"Ma quale rum. Qui c’è la rotta del Fortana"

"C’è chi segue la rotta del rum, chi quella del caffè. Noi seguiamo la rotta del Fortana", è un po’ una battuta quella di Paolo Dal Buono, consigliere nazionale e direttore Assonautica Ferrara. Ma coglie nel segno, perché quel vinello che viene dalle sabbie – dicono che lo bevessero nell’antica Spina, gli etruschi di vini se ne intendevano – è un po’ l’orgoglio di una terra, un marchio d’appartenza, come la salamina, l’aglio di Voghiera, gli asparagi di Mesola. In alto i calici allora – la boa di partenza è davanti tra Estensi e Spina – che quei calici al massimo fanno un po’ lieve la testa non ti stendono come un barile di rum.

La data, da segnare sul calendario, è sabato 3 maggio. A bordo di sessanta imbarcazioni per la veleggiata – appunto – ’Sulla rotta del Fortana’, manifestazione che taglia il traguardo – giro di boa – della terza edizione. Da Spina a Volano, famiglie e coppie, amici e parenti alla scoperta di quelle bottiglie, dei prodotti della terra, del mare della nostra costa. Gli ingredienti non mancano, esperienza da ricordare. "Questa iniziativa ha la capacità di unire sapori e tradizioni, voglia di mare e turismi. E’ un’occasione per riflettere su vie d’acqua e infrastrutture", così interviene Paolo Govoni, vicepresidente Camera di commercio, lì è stata presentata l’iniziativa. Le sue parole un assist perfetto per Dal Buono. "L’idrovia ferrarese, chi l’ha vista. Un’opera ormai da anni impigliata nelle secche dei tempi morti, la conca di Velle Lepri un ostacolo che sembra insormontabile", il suo cruccio. Scuote la testa, poi di nuovo il sorriso quando lo sguardo si posa sulla locandina, colori pastello, così naif. Meglio virare su altre rotte, quella del Fortana, iniziativa che si avvale del patrocinio della Camera di Commercio, Fe-ra, comune di Comacchio, Regione, Gal Delta 2000, Bonifiche Ferraresi, Cso Italy, Marinati di Comacchio, Conserve Italia, Marina Estensi. Strada dei vini e dei sapori. Partenza dal mare antistante il Logonovo, al lido degli Estensi, l’altra boa a Volano. Tappa per le premiazioni al porto turistico di Marina degli Estensi. Si sale a bordo, davanti agli occhi l’orizzonte del mare, al braccio una borsa con souvenir di sapori. "Una bottiglie di Fortana, prodotti dei nostri campi grazie al Cso Italy", interviene Cristina Sandri, presidente di Assonautica Ferrara. Che si sofferma su un evento, targato Assonautica, nel segno del cuore. Un’altra data da segnare. E’ il 9 giugno, giornata dedicata ai ragazzi autistici. Luca Deserti (Strada dei Vini e dei Sapori, Consorzio di Tutela vini doc Bosco Eliceo) prende la parola per andare alle radici dei vitigni.

In sala c’è il colonnello Michele Morelli, che illustra un’altra parle del ricco calendario lungo i sentieri del mare. Bisogna avere un po’ di pazienza, aspettare settembre. Sabato 20 e domenica 21 ci sarà ’Vele, valli, volo e bici’. Le imbarcazioni raggiungeranno il porto turistico di Goro. I partecipanti, in bici punteranno sull’aviosuperficie di Valle Gaffaro dove si potranno effettuare voli sul Delta. Paradiso di valli e canali, visto dall’alto.

