Mab Unesco, con Ferrara c’è Ostellato. Ecco il progetto ’Festina lente’

Ostellato, insieme a Ferrara e a Comacchio, sarà protagonista di un importante progetto di valorizzazione del territorio in occasione delle celebrazioni dell’anniversario del riconoscimento Mab Unesco. Percorso che si snoderà, attraverso una serie di importanti eventi, dalla città rinascimentale a Comacchio passando per le meravigliose Vallette di Ostellato, in occasione della nota sagra della zucca di ottobre 2025. Un anno di laboratori, itinerari e chef stellati come Carlo Cracco. Si chiama ’Festina lente’, principio latino che significa affrettati lentamente, un progetto che invita i visitatori a rallentare il passo per scoprire un territorio affascinante e senza tempo come il Delta del Po.