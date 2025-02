La battaglia per i macachi, il corteo degli animalisti a Ferrara: “Basta torture all’Università”

Ferrara, 22 febbraio 2025 – Al grido di “macachi liberi” la protesta animalista torna a sfilare per le vie del centro. All’origine del presidio c’è l’ormai nota vicenda dei primati dello stabulario di Unife, finiti al centro di un’inchiesta della procura scaturita da una denuncia di alcune associazioni. L’ultimo passaggio giudiziario è stato una richiesta di sequestro preventivo dei macachi presenti nello stabulario, istanza formalizzata dall’avvocato David Zanforlini per Animal Liberation e Limav Italia e tuttora pendente negli uffici di via Mentessi. Ed è anche per protestare contro quelli che i manifestanti hanno definito i “tentennamenti della procura” che una quarantina di associazioni sono scese (di nuovo) in piazza nella mattinata di oggi.

La giornata

Mancano pochi minuti alle 11 quando la folla inizia a radunarsi davanti alla cattedrale. Militanti provenienti anche da fuori regione arrivano in città con cartelli, striscioni, fischietti e megafoni. Qualcuno porta una riproduzione di un macaco all’interno di una gabbia rudimentale, simbolo di una battaglia che, tra proteste e carte bollate, va ormai avanti da diversi anni. “Ferrara città della cultura o della tortura?” si chiede retoricamente un cartellone sventolato da una manifestante. “Fuori gli animali dagli stabulari, stop vivisezione” recita uno striscione srotolato nel cuore della città. Sul sagrato gli organizzatori spendono qualche parola in favore della causa. Ce n’è per tutti, dall’Ateneo agli inquirenti. “Chiediamo la liberazione dei macachi improgionati a Unife per vivisezione – tuona Lilia Casali, presidente di Animal Liberation –. Uno è già morto a causa di esperimenti cruenti, gli altri sono rinchiusi in gabbie anguste, in condizioni incompatibili con la specie. Sono in deprivazione sensoriale, con soltanto luce artificiale. Quegli animali vanno sequestrati. Vivono in una situazione di sofferenza illegale, ma a quanto pare le Università sono intoccabili”. Subito dopo la parola passa all’avvocato Zanforlini, che ha seguito le pratiche legali. “Abbiamo fatto richiesta di sequestro preventivo – afferma –, ma non abbiamo avuto risposta dalla procura. Non ci interessa l’eventuale condanna degli indagati, quello che ci importa è che gli animali tornino a fare una vita normale. E finché non vengono liberati, noi continueremo a manifestare”.

Il corteo

Dopo gli interventi, il corteo si muove verso via Savonarola, storica sede del rettorato ormai chiusa da tempo. Il serpentone percorre le strade del centro al ritmo di slogan particolarmente duri contro i vertici di Unife. Il gruppone si ferma davanti all’ex rettorato per le ultime dichiarazioni. Poi dietrofront fino alla piazza, dove la manifestazione si scioglie. Le voci della protesta si spengono, ma è solo una tregua. La promessa è chiara: la lotta continuerà.