Macachi di Unife, la Cassazione ‘Bocciato’ il ricorso sul sequestro. I primati rimangono in Spagna

La Cassazione ha messo la parola fine sul lungo braccio di ferro giudiziario legato all’istanza di sequestro dei macachi un tempo presenti nello stabulario dell’Università e ora ospitati in una struttura in Spagna. Nei giorni scorsi, infatti, la Suprema corte ha giudicato inammissibile il ricorso del pubblico ministero Andrea Maggioni (titolare del fascicolo d’inchiesta sulla vicenda), presentato dopo la bocciatura della medesima istanza da parte del giudice per le indagini preliminari prima e del tribunale del Riesame poi. L’ultimo atto si è giocato il 15 ottobre davanti al ermellini. In quel frangente, la stessa procura generale aveva chiesto alla corte di dichiarare inammissibile il ricorso (posizione diversa, dunque, rispetto a quella del magistrato ferrarese), in quanto in questa fase non vi sarebbero elementi tali da fare pensare a pericoli, vista anche la permanenza dei primati in una struttura apposita al di fuori dei nostri confini. Detta in termini giuridici, mancherebbe il cosiddetto ‘periculum in mora’, cioè il rischio di un aggravamento della situazione in caso di ritardo nell’azione (nel caso di specie il sequestro degli animali proposto dalla procura estense).

Definito questo passaggio, rimane aperta l’inchiesta nell’ambito della quale era maturata la proposta di sequestro. Il fascicolo avviato dal pm Maggioni per l’ipotesi di reato di abbandono di animali conta quattro indagati: la rettrice Laura Ramaciotti, l’ex rettore Giorgio Zauli, il direttore del centro di sperimentazione Luciano Fadiga, e il medico veterinario Ludovico Scenna. Secondo l’impianto accusatorio, i macachi utilizzati per la sperimentazione animale sarebbero stati tenuti nello stabulario dell’Università in condizioni ritenute non consone alle loro esigenze di vita. Ad aprile, su decisione dello stesso ateneo, cinque primati furono trasferiti in un centro specializzato nel Paese iberico. A sollevare il caso, lo ricordiamo, fu un esposto delle associazioni animaliste Animal Liberation e Limav Italia. "Prendiamo atto della decisione – ha commentato l’avvocato David Zanforlini, legale delle associazioni animaliste –. Riguarda soltanto il pericolo relativo alle condizioni in cui i macachi si trovano e non abbiamo motivo di pensare che non stiano bene. Adesso attendiamo le determinazioni del pm sul fronte dell’indagine".

