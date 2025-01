Macachi in gabbia nel laboratorio Unife, chiesto il sequestro

Da una parte gli animalisti, dall’altra la sperimentazione scientifica. Al centro ci sono Clarabella, Archimede, Cleopatra, Eddi, Cesare, ovvero cinque macachi rinchiusi in altrettante gabbie del laboratorio di ricerca dell’Università finito al centro di un’inchiesta coordinata dal pm Andrea Maggioni. Il motivo? Valutare se la condizione di detenzione è compatibile con l’etologia di primati non-umani. Una battaglia a suon di carte e atti che va avanti fin dal 2014. Ma ora c’è una novità. L’avvocato di Animal Liberation e LImav Italia David Zanforlini ha chiesto il sequestro preventivo dei macachi dopo l’esito della consulenza chiesta dal magistrato. In pratica dal 2020 è scaduto il permesso del ministero per la sperimentazione senza il quale non c’è più un motivo per tenere rinchiusi gli animali. Si attende quindi l’esito della richiesta di sequestro che potrebbe portare l’affidamento dei macachi a un centro autorizzato a Semproniano dove verrebbe ricreate le condizioni ottimali per la loro vita.