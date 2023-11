Inchiesta sui macachi di UniFe, la rettrice ascoltata in procura

Ferrara, 21 novembre 2023 – La rettrice di Unife Laura Ramaciotti è stata ascoltata ieri in procura nell’ambito dell’inchiesta sui macachi del laboratorio di ricerca dell’Università. La professoressa ha risposto alle domande del pubblico ministero Andrea Maggioni fornendo spiegazioni sulle vicende al centro dell’inchiesta.

Il fascicolo è stato aperto con l’intento di chiarire se la condizione di detenzione di sei macaci (Clarabella, Archimede, Cleopatra, Eddi, Cesare e Orazio) sia compatibile con l’etologia di primati non-umani. La battaglia sui macachi è iniziata molti anni fa e va avanti a suon di carte e atti fin dal 2014, con normative variate e due fascicoli già archiviati. L’inchiesta ha ripreso vita nell’estate 2020 con un nuovo esposto firmato dalle associazioni Animal Liberation e Limav Italia, la Lega internazionale dei medici per l’abolizione della vivisezione, presentato attraverso l’avvocato David Zanforlini (che segue un caso simile anche a Parma).

Gli animalisti puntano il dito sulle condizioni di vita dei sei animali, "cinque dei quali detenuti senza che venga effettuata alcuna sperimentazione". E dunque, per i denuncianti, questi ultimi da mantenere in "condizioni rispettose della etiologia di quella particolare specie". La detenzione in quelle condizioni, stando sempre agli animalisti, sarebbe "dettata da esigenze economiche". "Risulta – continuano le associazioni – che questi animali sono all’interno di gabbie inadeguate per dimensioni (circa un metro), per di più in una stanza apparentemente priva di luce naturale, con ogni probabilità pure nella concreta impossibilità di socializzare tra loro".

Quattro gli indagati a oggi iscritti nel fascicolo: oltre all’attuale rettrice, l’ex rettore Giorgio Zauli, il direttore del centro di sperimentazione Luciano Fadiga, e il medico veterinario Ludovico Scenna. L’ipotesi di reato, inizialmente maltrattamenti di animali, è stata derubricata in abbandono.