Caro Carlino,

esprimiamo la nostra solidarietà a Manuela Macario, presidente di Arcigay Ferrara, interrotta bruscamente e in modo scorretto dalla dirigente scolastica durante il suo intervento all’assemblea degli studenti del liceo Ariosto dove era stata invitata come relatrice sul tema “Eteronormatività e pregiudizi di genere”. Esprimiamo la nostra solidarietà anche agli studenti che hanno assistito all’interruzione di “un’assemblea che fino ad allora aveva visto la costruzione di un importante momento di confronto”, come scrivono gli stessi rappresentanti che aggiungono “qualunque fossero le motivazioni che hanno spinto la Dirigente scolastica ad intervenire, quella che si è verificata è stata una vera e propria interruzione del lavoro di assemblea”. Il mancato confronto danneggia tutti gli studenti, in modo particolare quelli Lgbt, privati ancora una volta di un momento di dialogo. La nostra Associazione ha sempre cercato di contrastare l’intolleranza nei confronti delle minoranze etniche e religiose promuovendo il dialogo e la conoscenza delle diverse culture. Ci colpisce l’intolleranza che emerge da questo evento, non solo verso diverse pratiche didattiche, ma anche verso l’autonomia dei giovani e le diversità che esprimono. Siamo tutti diversi e reclamiamo lo stesso rispetto, lo stesso ascolto e gli stessi diritti.

Associazione Cittadini

del Mondo Ferrara

* * *

Un ringraziamento all’assessore Maggi per l’intervento richiesto di potatura piante di viale XVII Novembre, più volte sollecitato in passato e che non avveniva dal 1998. Sperando che tale attività rientri nei normali interventi riguardanti la manutenzione del verde pubblico, sono a complimentarmi con Lui e con il Sindaco per l’impegno profuso nel miglioramento della città.

Andrea Saponaro