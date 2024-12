Macchina contro moto, ferito un centauro. Momenti di paura

È di un centauro ferito il bilancio dell’incidente avvenuto lunedì sera in via Marconi. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, il motociclista si sarebbe scontrato con un’auto. Ad avere la peggio è stato il conducente della ‘due ruote’, sbalzato sull’asfalto. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul luogo dell’incidente, all’altezza del civico 252, sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale. Il ferito, dopo le prime cure sul posto, è stato portato all’ospedale di Cona. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.