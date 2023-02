Macchina in fiamme, esplosione a Medelana

Un forte boato si è avvertito nella serata di sabato nelle campagne tra Medelana e Rero, a causa di un auto che è andata a fuoco nei pressi del ponte dell’Eredità che attraversa il Po di Volano. Il fatto, ancora da chiarire, è avvenuto poco dopo le 22. Presto, sono stati allertati i vigili del fuoco e due pattuglie dei carabinieri che hanno raggiunto il luogo. I pompieri si sono immediatamente messi al lavoro per spegnere le fiamme che si erano sviluppate dalla vettura a seguito dell’esplosione, che ha reso irriconoscibile il modello della vettura: alcuni frammenti erano sparsi tra la vicina strada e l’area verde che dà sui campi agricoli in cui era parcheggiato il mezzo. Una volta spento il rogo, vigili del fuoco e carabinieri hanno verificato se all’interno vi fosse qualcuno, ma fortunatamente non si sono registrate vittime. Sul posto, per avere informazioni sull’accaduto, è giunto anche il sindaco di Ostellato Elena Rossi.