Macchina nel fosso, paura per un anziano

Auto nel canale e momenti di paura per un anziano, portato in ospedale dopo un brutto incidente. Il tutto è successo nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 15, in via Pontisette a Casaglia. Nello schianto sono rimaste coinvolte due auto, una delle quali è uscita di strada finendo la propria corsa nel canale a bordo carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco arrivati sul posto con l’autogru, la polizia locale e il 118. I pompieri hanno estratto il conducente – un 82enne del luogo – dall’abitacolo. I sanitari hanno fornito la prima assistenza all’uomo che, fortunatamente, non è apparso in condizioni gravi. È stato comunque portato all’ospedale di Cona per accertamenti. Alla polizia locale il compito di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.