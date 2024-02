Macchina ribaltata, ciclista ferito. Il conducente sotto inchiesta

La procura ha aperto un’inchiesta sull’incidente di giovedì in via Argine Ducale, nel quale è rimasto gravemente ferito un ciclista 65enne. L’uomo lotta ancora per la vita in un letto dell’ospedale di Cona. Nel frattempo, nel registro degli indagati è stato iscritto il conducente dell’auto che ha urtato il malcapitato, un uomo di 86 anni. L’ipotesi di reato è lesioni stradali. Col passare delle ore e ultimati gli accertamenti a opera della polizia locale, inizia a delinearsi con più chiarezza la dinamica dell’incidente, che sembra assumere sempre più i contorni di una rocambolesca carambola. Da quanto emerso, infatti, il ciclista non sarebbe stato travolto ‘direttamente’ dalla vettura condotta dall’86enne. La macchina lo avrebbe urtato solo in un secondo momento quando, per cause in via di accertamento, ha sbandato ribaltandosi su un fianco. Il conducente ne è uscito miracolosamente illeso. Così come è scampata per un soffio all’investimento anche la moglie del ciclista, che pedalava immediatamente dietro di lui. L’incidente si è verificato intorno alle 15. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco per liberare la carreggiata dall’auto rovesciata. Con loro, gli agenti della polizia locale Terre Estensi che si sono occupati di governare il

traffico e dare una prima assistenza ai feriti in attesa delle ambulanze del 118. Sempre a loro, in seguito, il compito di ricostruire l’esatta sequenza della carambola, i cui risultati sono poi confluiti, insieme agli altri atti, nel fascicolo aperto dal pubblico ministero di turno.