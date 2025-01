Macchina travolge un monopattino mentre attraversa la strada

Ancora un incidente con un monopattino coinvolto. È successo nel pomeriggio di ieri in viale Po. Protagonista dell’accaduto un quarantenne che stava procedendo verso via Oroboni. Al momento di attraversare la strada, il mezzo a due ruote è stato urtato da una macchina. L’impatto è stato violento abbastanza da far perdere il controllo al conducente del monopattino e farlo cadere a terra. Immediata la chiamata ai soccorritori. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale inisieme ai sanitari del 118.

Il quarantenne è stato medicato sul posto e poi trasportato all’ospedale di Cona per accertamenti. Ha riportato alcune ammaccature ma, a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono rimasti gli agenti della polizia locale per ultimare i rilievi finalizzati a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per regolare il traffico, abbastanza intenso, fino al termine degli accertamenti.

re. fe.