"Macchine a forte velocità a Chiesuol del Fosso. È pericoloso, serve una piattaforma rialzata"

Sono molte le criticità riscontrate dai residenti di Chiesuol del Fosso e denunciate dall’attivista Pd Valerio Aldighieri. In particolare è sentita la necessità di un rallentatore di velocità o una piattaforma rialzata in via Coronella, nei pressi dell’attraversamento pedonale e dell’isola ecologica. "Purtroppo – spiega Aldighieri – le auto sfrecciano a velocità elevate senza rispettare i limiti, i controlli sono pressoché nulli e diventa persino difficoltoso conferire i rifiuti in sicurezza, specialmente per le persone anziane". Gli abitanti di via Galvana, continua l’attivista, "lamentano invece che lungo la via, sulla prima traversa a destra, manca il cartello di dare la precedenza, a differenza della seconda traversa dove è presente. In entrambi i casi sono risultate inutili le innumerevoli segnalazioni all’ufficio competente per rimediare alla mancanza". Anche per quanto riguarda la strada statale Porrettana che attraversa la piccola frazione "è emersa dai recenti sopralluoghi la necessità di segnalare ad Anas alcuni problemi nel manto stradale. Preso contatto con il capo nucleo Anas competente per il tratto di statale, ho provveduto ad evidenziare e sollecitare interventi di messa in sicurezza e asfaltatura tra il chilometro 136 e il chilometro 138 circa. Ho inoltre chiesto di intervenire per rendere più fruibile e percorribile il bordo stradale all’intersezione con via Galvana".

Lucia Bianchini