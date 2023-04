Macchine e riparatori a tempo determinato

Il centro dell’impiego di Ferrara ricerca riparatori, riparatrici e manutentori, manutentrici di macchinari per impianti industriali. Si tratta di un impiego lavorativo che ha tra le finalità quella di fare da supervisore della manutenzione elettro strumentale. I candidati e le candidate saranno appartenenti e classificati nella categoria protetta e non disabile. Le competenze che sono richieste per questo tipo di mansione lavorativa, sono specificamente in ambito elettro strumentali, con una necessaria conoscenza delle problematiche delle misure e della strumentazione di processo in relazione ai sistemi di controllo, inoltre, impiego nella supervisione degli impianti industriali. L’inquadramento contrattuale previsto sarà a tempo determinato, mentre il luogo di lavoro sarà nel Comune di Argenta (Ferrara). La qualifica Istat d’inquadramento prevista sarà quella di riparatori e manutentori di macchinari e impianti industriali.