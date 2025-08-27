Machan Taylor e Franka Wright, un pezzo dei Pink Floyd al Florenz

Un incrocio di destini che sa di magia, a due passi da dove la musica moderna ha le sue radici più antiche. Il 4 settembre, il Florenz Open Air Resort del Lido degli Scacchi si prepara a vivere una serata senza precedenti, un evento che unisce due anniversari storici in un abbraccio ideale tra passato e presente. Sessant’anni fa, nel 1965, nascevano sia i Pink Floyd, il gruppo che avrebbe rivoluzionato il rock, sia il celebre resort di Comacchio. Per commemorare questa doppia ricorrenza, arriva una notizia straordinaria: due testimoni d’eccezione della epopea floydiana, Machan Taylor e Franka Wright, saranno ospiti per una serata esclusiva irripetibile al ristorante Monnalisa.

La serata avrà il sapore di un evento mondiale in miniatura, reso ancora più suggestivo dalla cornice unica del Delta del Po, a pochi chilometri da uno dei luoghi più sacri della storia della musica: l’Abbazia di Pomposa. È proprio tra queste antiche mura che, nel Medioevo, il monaco Guido d’Arezzo diede un nome alle note, codificando il sistema della notazione musicale ed inventando poi il primo pentagramma che tutto il mondo avrebbe poi adottato. La cena inizierà alle 20 dopo l’arrivo delle ospiti previsto per le 19.