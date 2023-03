Mackie Messer a Casa Romei Brecht tra canto, note e poesia

Nel salone d’onore della residenza rinascimentale di Giovanni Romei, il teatro musicale fa irruzione oggi con ‘La sincera storia di Mackie Messer’, libero adattamento dalla celeberrima Die Dreigroschenoper (‘Opera da tre soldi’) di Bertold Brecht e Kurt Weill. L’opera è un lavoro teatrale, in cui la parola recitata e la parola cantata, parimenti essenziali, si compenetrano l’un l’altra. La versione proposta è stata realizzata da Antonella Rondinone, che ne ha curato anche la regia e ne è l’interprete femminile. Verrà affiancata dal baritono Maurizio Leoni e dall’ensemble formato da Marco Gerboni e Achille Succi sassofoni, Martina Dainelli tromba, Massimo Mondaini corno, Guido Querci percussioni, Stefano Cardi chitarra e banjo e Anna Bellagamba pianoforte.

Rappresentata la prima volta a Berlino nel 1928 e subito consacrata da un grande successo, Die Dreigroschenoper (l’Opera da tre soldi) nacque dal lavoro a quattro mani del drammaturgo Bertold Brecht (1898-1956) e del musicista Kurt Weill (1900-1950) come una libera rielaborazione della settecentesca Beggar’s Opera (Opera dei mendicanti) di John Gay. È un’opera che sfugge a qualsiasi tentativo di catalogazione: né lirica, né musical, tuttavia è teatro in cui parola recitata e parola cantata, convivono, entrambe essenziali ed importanti. Pochissimi binomi musicista-poeta hanno avuto altrettanta fortuna nella storia del teatro musicale, come la collaborazione tra Brecht e Weill di cui l’‘Opera da tre soldi’ è forse il frutto più riuscito. Il Conservatorio Frescobaldi mette in scena una versione da camera dell’‘Opera da tre soldi’, con l’intenzione tipicamente brechtiana di portare il teatro fuori dagli spazi tradizionalmente riservati alla fruizione della società borghese, con la finalità sociale e politica di raggiungere un pubblico il più vasto possibile. Alla sua prima esecuzione assoluta, ne è fautore e interprete un ensemble composto da docenti del conservatorio e da un ospite d’eccezione: Maurizio Leoni, baritono notoriamente versatile ed eclettico. Il concerto inizia alle 17 e si svolge nel salone d’onore del museo di Casa Romei in via Savonarola 30.