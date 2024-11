’Madeficent’, ridere per curare. Evento contro le malattie rare

Una serata tutta da ridere per sostenere la ricerca sulle sindromi atassiche, portata avanti dalla Fondazione Acaref. L’appuntamento, domani alle 21, si terrà nella Sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara, che ospiterà la proiezione di ‘Madeficent’, versione comica, ridoppiata in dialetto ferrarese del celebre film ‘Maleficent’, realizzata dal collettivo Tap Creation. La serata, promossa dalla stessa Fondazione Acaref, è patrocinata dall’Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara e permetterà di raccogliere contributi per un progetto di ricerca sull’atassia, al via entro la fine dell’anno. I dettagli e gli obiettivi dell’iniziativa sono stati illustrati ieri nella residenza municipale di Ferrara dall’assessore comunale alle politiche sociosanitarie Cristina Coletti, intervenuta assieme al direttore della Fondazione Acaref Ets Giampietro Domenicali, alla collaboratrice della Fondazione Claudia Formigoni e ai componenti della Compagnia Tap Creation Tony.

"Grazie a Fondazione Acaref e a Tap Creation - ha dichiarato l’assessore Coletti - per aver pensato di unire ricerca, solidarietà e divertimento in questa iniziativa. Da questi eventi possiamo cogliere come sia possibile sensibilizzare la cittadinanza su tematiche delicate come le sindromi atassiche attraverso una formula gioiosa, ma estremamente efficace. Venerdì si avrà l’occasione di sostenere la ricerca scientifica, e costruirsi una coscienza sull’operato della Fondazione Acaref sul tema delle malattie rare. Il contributo di Acaref rappresenta un modello esemplare di determinazione. Nel suo intervento Giampietro Domenicali ha spiegato il progetto: "i contributi che saranno raccolti durante la serata andranno a finanziare un dottorato di ricerca, del valore di 80mila euro, che partirà proprio a dicembre e che consentirà di proseguire lo studio sulle sindromi atassiche, che la Fondazione finanzia con continuità dal 2016, all’interno dei laboratori dell’Università di Ferrara. Il dottorato di ricerca verterà sullo studio di possibili strategie terapeutiche nella cura nell’atassia spinocerebellare di tipo 1 e 2 (SCA1 e SCA2)". Tony della Tap Creation ha precisato: "La nostra compagnia lavora dal 1999 facendo parodie in dialetto ferrarese di film famosi, per far ridere. Nella nostra versione di ‘Maleficent’ abbiamo rappresentato in chiave comica una fantomatica la lotta tra la corte di Ferrara e quella di Rovigo".

Mario Tosatti