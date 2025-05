’Madonna del Mare’ in festa. Tante iniziative e la processione

Tradizionale Festa della Madonna del Mare a Porto Garibaldi da oggi a lunedì. Novità assoluta ”La Processione in Mare”, che viene anticipata nella mattinata di domenica 1° giugno, per conciliare esigenze tecniche in parte istituzionali, e in parte turistiche. Dopo la celebrazione della Santa Messa dalle 10.30 a partire dalla Chiesa e verso il Portocanale, si svolgerà la processione, l’imbarco nei pressi del mercato ittico è previsto intorno le 11. Quanti vogliano seguire la cerimonia anche in mare, si dovranno recare con largo anticipo sulla banchina portuale e proporre la propria candidatura agli armatori delle barche che si renderanno disponibili. I posti sulle barche per motivi di sicurezza restano limitati. Al largo a circa 2 miglia verrà impartita la benedizione e gettata a mare una corona di alloro a ricordo di quanti dal mare non hanno più fatto ritorno. Resta invece invariato il programma per quanto riguarda la processione del sabato sera alle 20.45 verso il rione Santa Rita. Per tutta la durata della Festa funzionerà uno stand gastronomico mezzogiorno e sera che proporrà i prodotti del mare e della tradizione.

Programma ricco anche per serate di divertimento a partire da oggi, con un torneo di burraco con cena. Un intero pomeriggio di sabato 31 maggio sarà invece interamente dedicato ai ragazzi, con animazione e giochi proposti dagli animatori nel campetto retrostante la chiesa, per quanti parteciperanno alle attività di gruppo riceveranno un buono pasto da consumarsi allo stand gastronomico.