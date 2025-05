Madonna della Pioppa, iniziative culturali e religiose per celebrarla

La storia della Madonna della Pioppa si perde nel corso dei secoli. Dal prodigio che restituì la parola ad una giovane sordomuta, ai miracoli che sin dai primi del ‘600 hanno attirato nel piccolo borgo vicino a Bondeno migliaia di pellegrini. L’effige sacra della “Beata Vergine Lauretana”, detta della Pioppa, era originariamente appesa ad un albero, prima che fosse costruito in segno di devozione il santuario, che rientra nel Giubileo 2025.

"La celebrazione della Madonna della Pioppa unisce aspetti sacri e tradizioni popolari – dice il sindaco di Bondeno, Simone Saletti – ma soprattutto sa unire gli sforzi del volontariato locale, capace di costruire un evento importante per chi visita Ospitale".

Per la parte organizzativa, Valerio Balestra spiega che "L’associazione Ciuciùn dl’Usdal è lieta di invitare tutti alla tradizionale Festa dell’Ascensione, un appuntamento che da generazioni anima il nostro borgo e il cuore della comunità. Non è solo una festa religiosa, anche se il Santuario della Madonna della Pioppa (uno dei simboli più importanti del territorio) è al centro di questa celebrazione. È un momento di incontro, di ritorno, di memoria. È un’occasione per rivedersi, per consolidare amicizie, per condividere la gioia semplice dello stare insieme. e’ L’evento più importante dell’anno: una celebrazione che parla della nostra identità, del nostro senso di appartenenza".

Le celebrazioni ufficiali scatteranno da oggi con le iniziative religiose: alle 5, la colazione del pellegrino, poi le S. messe dell’Ascensione delle 7, 9 e il rosario delle 16,30, mentre domenica 1° giugno le celebrazioni religiose sono in programma alle 9,45 e alle 17, prima della processione delle ore 18. Sempre oggi alle 17,30 ci sarà l’apertura dello stand dei pincini con parco gonfiabili per i più piccoli. Alle 19,30, l’apertura del ristorante.