Madonna delle Grazie. Tre giorni di festa

Da oggi a domenica, e per i prossimi tre successivi di giugno, si aprirà un ghiotto stand gastronomico a Goro e domenica vedrà il ritorno della Festività Madonna delle Grazie, con la Fiera di Sant’Antonio abbinata oltre che allo stand gastronomico a spettacoli al campo sportivo di Goro. Domenica si comincia alle 8 del mattino con la gara di pesca al cefalo al porticciolo turistico ed anche l’apertura delle iscrizioni per la "Podistica di Sant’Antonio", che comincia alle 9. Tuttavia il momento più caratteristico e suggestivo che coinvolge gran parte dei cittadini goresi sarà alle 15.15 con l’inizio della cerimonia per il santo. Si comincia con la santa messa nella chiesa Santa Maria delle Grazie, finita la quale la statua del santo sarà portata in processione lungo le vie del paese, per poi posarla sull’imbarcazione, seguita da tantissime altre barche, anch’esse abbellite dall’abilità e dalla eleganza che le donne e gli uomini di Goro sanno esprimere, per quest’importante occasione. Un modo per sottolineare l’atavico rispetto verso quel mare fonte di sostentamento, ma a volte anche causa di tragedia, che caratterizza la vita dei goresi quasi tutti pescatori. La processione proseguirà in mare, con imbarco gratuito per i turisti, sempre con la statua del Santo a bordo, circondato dalla barche dei goresi pavesate a festa, fino all’urna, contente un’altra immagine del santo, ubicata su alcune briccole nella Sacca di Goro.

c. c.