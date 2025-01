Madonna dell’Olmo, via al Giubileo

Ieri a Portomaggiore, nella messa delle 8 nel santuario della Madonna dell’Olmo, l’arcivescovo di Ravenna, Lorenzo Ghizzoni, ha dato inizio al giubileo nel piccolo tempio. "E’ un grande dono alla nostra comunità", afferma don Davide Riminucci. E aggiunge: "Il vescovo ha iniziato l’anno santo in questa chiesa scelta come luogo in cui è possibile attingere i doni di grazia al giubileo, perdono e indulgenza per sé e per i defunti. Scelta come chiesa giubilare per il vicariato di Argenta-Portomaggiore, alla quale sono invitati tutti i pellegrini di speranza che, per gravi motivi, non possono andare nei grandi centri dove sono state aperte le porte sante". E’ la prima volta che succede nella chiesa dell’Olmo, molto amata dai fedeli. Il santuario, l’anno scorso, fu profanato dai ladri: un danno di circa 10mila euro. Il vescovo si adoperò per una messa di riparazione. Poche settimane fa, grazie a Lions e alcune associazioni, si tenne una cena per raccogliere fondi.