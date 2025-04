Madre e figlio spacciatori, convalidato l’arresto. Nell’abitazione avevano un bazar della droga

Ieri pomeriggio, in Tribunale, è stato convalidato l’arresto di madre e figlio accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Nei confronti della madre è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre nei confronti del figlio l’obbligo di presentazione ai carabinieri di Mesola. Proprio i militari della Stazione di Mesola, a seguito di una brillante attività investigativa, avevano scoperto un vero e proprio "market della droga" gestito e creato dai due all’interno della loro abitazione. Un luogo dove – come ricostruito dai carabinieri - i clienti potevano recarsi liberamente a tutte le ore del giorno e della notte per acquistare stupefacenti. Le indagini, che sabato scorso hanno portato alla perquisizione dell’appartamento, sono state possibili anche grazie al contributo di alcuni privati cittadini che, con grande senso di responsabilità, hanno fornito importanti informazioni su un sospetto andirivieni di persone da quell’abitazione. Infatti l’Arma di Mesola, incrociate le preziosissime segnalazioni ricevute dalla popolazione con una approfondita attività investigativa, ha potuto constatare un’intensa attività di vendita di droga (cocaina, marijuana, hashish, metanfetamine ed ecstasy) al dettaglio. Gli stupefacenti rinvenuti sono stati sequestrati, assieme a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e oltre 3mila euro in contanti.