Madre e prof coraggio:: "Ho detto a mio figlio, dobbiamo denunciare"

"Dobbiamo raccontare quello che è successo. Perché non avvenga più", M. R., insegnante, è la madre di uno degli studenti universitari circondati e aggrediti dal branco dopo una notte in discoteca che si è trasformata in un incubo. Ha visto il figlio tornare a casa sotto choc, per essere stato colpito, e con un ginocchio dolorante. Ha deciso subito che doveva fare qualcosa.

Perché?

"Non sarebbe corretto stare zitti e subire un fatto così grave. Ragazzi inermi sono stati presi di mira da una banda di balordi in giro nella notte, con l’unico obiettivo di picchiare le persone. Io insegno e il silenzio sarebbe stato come abdicare al mio ruolo, come negare il significato stesso dell’istituzione scuola. Ma come, mi sono detta, dopo tutte le lezioni che facciamo in classe sul bullismo, le campagne per prevenire la violenza proprio noi non parliamo, non denunciamo? No, non è da me"

Una domenica mattina drammatica

"Mio figlio è tornato a casa zoppidando, con graffi e tanta angoscia. Siamo stati otto ore al pronto soccorso di Rovigo e per fortuna non ha riportato fratture"

Otto ore?

"Sì, è vero mio figlio è entrato con un codice bianco, a bassa gravità. Ma avremmo desiderato magari una maggior comprensione"

Come sta adesso?

"Era sotto choc, sconvolto per quello che era accaduto, per essere stato vittima di una follia cieca da parte di ragazzini che potevano avere la sua età. Questa cose non devono succedere. Non dopo una notte piacevole, non dopo una serata trascorsa ad ascoltare musica"

Suo figlio è un po’ come lei. Ha avuto il coraggio di urlare al branco di smetterla, ha chiamato i carabinieri con il telefonino. Un bel rischio

"Sì, quando ha visto che stavano picchiando uno dei suoi amici ha subito preso il cellulare per chiamare le forze dell’ordine, per lanciare l’allarme. Ha rischiato di pagarla molto cara. Si sono buttati contro di lui, hanno tentato di colpirlo con un pugno in faccia, che prontamente è riuscito a schivare, ma è stato colpito alla mandibola con una manata"

Dice di essersi salvato, come i suoi amici afferma che poteva finire molto peggio

"Sì, si sono salvati scappando. Mi ha detto che non ha mai corso così velocemente in vita sua, il fiato in gola, la sensazione che il cuore ti scoppi nel petto, per la corsa, per la paura provata. Sono stati momenti terribili, momenti che sembravano non finire più"

Si è nascosto sotto un suv parcheggiato

"Non sapeva cosa fare, erano terrorizzati. Ha avuto la prontezza di buttarsi sotto quell’auto, ha spento il telefonino per la paura che squillasse, che la suoneria lo tradisse. E intanto sentiva il branco che correva per le strade, li cercavano, una folle caccia all’uomo. Urlavano. Non sembrava finire più"

Cosa si augura, le indagini?

"Spero vengano individuati"

Le istituzioni, vi sono vicine?

"Il sindaco Alan Fabbri ha condiviso questo fatto dimostrando tutta la sua vicinanza a mio figlio e a tutti gli altri ragazzi coinvolti"

Ci vuole coraggio a parlare. Lei, suo figlio, quei ragazzi che sono andati dai carabinieri

"Dobbiamo trovare la forza, tutti, assieme alle istituzioni e forze dell’ordine. Mai smettere di crederci, mai avere paura".

Mario Bovenzi