Madri e famiglie fragili, patto tra Comune e Usl

Un protocollo d’intesa tra Comune e aziende sanitarie per la realizzazione – nei prossimi tre anni – di interventi a sostegno delle fragilità materne nella fase prenatale e perinatale nell’ambito del progetto di sostegno alla genitorialità. E’ questo, in sintesi, il contenuto della delibera presentata ieri mattina dall’assessore alle Politiche familiari, Dorota Kusiak, che ha ottenuto il via libera dalla giunta. Si tratta di un rinnovo del protocollo ‘Ben arrivato piccolo mio’ attraverso il quale le istituzioni coinvolte, nei reparti di maternità e ginecologia, si impegnano a sostenere le madri e le famiglie fragili indirizzando i casi riscontrati agli sportelli di ascolto che hanno l’obiettivo di attivare attraverso operatori specializzati, azioni di sostegno, consiglio e indirizzamenti ai servizi adeguati in base alle specifiche necessità. "Un lavoro di rete fondamentale per garantire tempestivamente interventi nelle situazioni di fragilità a sostegno delle neo mamme – ha sottolineato l’assessore Kusiak –. Estendere il raggio d’azione anche al periodo di gravidanza, oltre alle fasi delicate della permanenza in ospedale e dei primi giorni di vita del bambino, favorisce il contatto con la donna e fornisce un sostegno più ampio in un periodo delicato della vita che coinvolge tutto il nucleo familiare".