Madrigali per Alfonso II d’Este Concerto segreto a Casa Romei

Successo di pubblico per il concerto delle dame che si è svolto l’altra sera a Casa Romei, protagonista l’ensemble arte musica. Diretto con grande maestria da Francesco Cera.

Pubblico delle grandi occasioni, l’altro giorno, per il primo degli appuntamenti del cartellone di Ferrara Musica a Casa Romei. Il Concerto delle Dame dell’Ensemble Arte Musica del cembalista Francesco Cera, che è stato proposto in collegamento alla mostra di Ferrara Arte su Ercole de Roberti e Lorenzo Costa ospitata a Palazzo Diamanti, ha riscosso un’eccellente accoglienza da parte degli oltre 160 spettatori che gremivano le due ali del Cortile d’Onore. Il programma, davvero raro e prezioso, dava la possibilità di ascoltare l’esecuzione integrale dei dodici Madrigali che sono stati composti da Luzzasco Luzzaschi su rime di Giovan Battista Guarini per il concerto privato di Alfonso II d’Este. Lucia Napoli, Rossana Bertini e Giovanna Baviera hanno dispiegato tutto il bagaglio tecnico indispensabile per rendere nel migliore dei modi la musica del periodo, mettendolo al costante servizio di una dizione magnificamente espressiva. Francesco Cera ha concertato con gusto superbo l’intera esecuzione, impreziosendola con interventi strumentali collegati alla storia della Casa d’Este, grazie anche al determinante apporto di Francesco Tomasi (arciliuto) e dell’arpista Chiara Granata. In seguito alle sue terze nozze con Margherita Gonzaga, il fine cultore di musica Alfonso chiamò da Mantova a Ferrara la giovane cantante e arpista Laura Peperara, e in unione con altre virtuose ferraresi fece nascere il gruppo di musiciste che tanto fece parlare di sé. Grande virtuosismo, piena padronanza degli effetti dinamici e di colore vocale e la chiarezza della pronuncia erano le doti decantate di questo ‘concerto secreto’, cioè privato. La rassegna proseguirà lunedì 26 giugno con il Quintetto d’Archi della Filarmonica Toscanini.