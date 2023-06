Il calvario di una maestra assolta in primo grado: ma il processo continua, 11 anni da imputata

Ferrara, 20 giugno 2023 – In undici anni non si è riusciti a mettere un sigillo sul processo di primo grado. Tant’è che la più piccola delle presunte vittime, all’epoca poco più di sei mesi di vita, oggi è prossima alla prima media. In mezzo c’è una maestra (meglio, ex) finita nel tritacarne della giustizia, sei famiglie che attendono ancora di conoscere la verità processuale, una imputazione cambiata da abuso di mezzi di correzione a maltrattamenti, e perfino un’aggravante ’nuova’ contestata anni dopo. E ieri, a Palazzo di giustizia – siamo a Ferrara –, l’ennesimo rinvio di un’ennesima udienza di un ennesimo nuovo inizio. Motivo? Tecnicamente per "riassegnazione" del procedimento a nuovo giudice. Quattro i monocratici cambiati in questi anni ai quali si devono sommare pure due gip. A dire la verità una sentenza agli atti esiste ed è datata 8 giugno 2018 con la maestra assolta con formula piena prima che l’Appello rivoltasse tutto.

Rewind. Le lancette dell’orologio tornano alla primavera 2012 quando finisce nei guai una educatrice all’epoca 47enne accusata di aver "pizzicato, strattonato, spintonato, sollevato di peso" alcuni bimbetti di un asilo del medio ferrarese. Tra le bordate, pure quella di averli forzati a mangiare fino a vomitare, "colpiti sulla testa – diranno gli avvocati delle sei parti civili –, altri fatti strisciare per andare in bagno nonostante i continui pianti". Fatti "ripetuti dal 2012 al maggio 2013".

Una indagine , raccontò in aula il maresciallo dell’Arma che seguì il caso, cominciata "dalla segnalazione di un genitore di un bimbo che frequenta l’asilo, da una fonte confidenziale che non vuole riferire". "Nulla di più", chiosò la difesa della maestra rimarcando come "nessuna telecamere venne installata" nel plesso e le testimonianze furono "tutte contraddittorie", ventilando addirittura una sorta di guerra e antipatie tra educatrici.

Nel 2013 la Procura richiese un decreto penale di condanna, il gip ne dispose una imputazione coatta. Cinque anni dopo per il tribunale estense "il fatto non sussiste" e l’imputata assolta dall’abuso di mezzi di correzione. Finita qui? Manco per sogno. Il pm, sollecitata dai genitori dei bimbi-vittime, impugna con il collega procuratore generale che, seppur senza rinunciare all’appello, chiede la conferma dell’assoluzione. Il colpo di scena arriva dalla Corte: atti rimandati a Ferrara e nuova imputazione, maltrattamenti verso fanciulli.

Il 28 ottobre 2021 la donna è rinviata a giudizio con pure una ’nuova’ aggravante entrata in vigore due anni prima e che farà slittare in avanti i conteggi per una eventuale futura prescrizione. Tra il 12 settembre e il 19 dicembre 2022 in aula verranno escussi testi già transitati in tribunale nel precedente processo, prima dello stop per il cambio dell’ennesimo giudice. Ieri l’ultimo atto, udienza lampo, ci si rivede il 13 novembre per un nuovo inizio. Sempre in primo grado.

Oggi la donna, che si è sempre professata innocente, maestra non lo è più ed è stata assegnata dal Comune ad una mansione ben lontana dal pianeta istruzione. E i ’suoi’ ex lattanti sono ormai adolescenti.