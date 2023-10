Maestra e alunne a tavola insieme dopo 55 anni

CENTO

Si sono ritrovate tutte dopo 55 anni ricordando i tempi della scuola e per alcune, occasione davvero per rivedersi dopo una vita. Venerdì si è tenuto al ristorante pizzeria Minelli a Pieve di Cento un incontro speciale con la maestra Lisetta Morandotti Guaraldi, oggi in pensione, che ha potuto reincontrare le alunne dell’anno scolastico 196869. Un incontro organizzato e voluto dalle stesse alunne per ricordare e celebrare i 55 anni da quel primo giorno di scuola. Erano dunque presenti le alunne di 1^ elementare e anche altre alunne delle varie classi della Sezione A ed è stato un bel momento per ricordare anche le maestre M. Boselli, Sonia Gallerani e Caterina Terzi Salustro. Una serata emozionante dove "l’impressione generale – dicono così le intervenute - è stata quella di continuare dopo 55 anni il ’discorso del giorno prima’, segno che l’amicizia, bene o male, dura nel tempo e spesso i ricordi restituiscono momenti piacevoli. Un pensiero affettuoso anche alle ex alunne Elisabetta Balboni e Patrizia Ardizzoni è stato dedicato durante la serata". Una serata che ha avuto anche una particolare celebrazione. Le alunne, infatti, hanno voluto indossare tutte una maglia appositamente serigrafata con la foto del primo giorno di scuola e che è stata anche un modo per ricordare lo storico bidello Signor Giuseppe.