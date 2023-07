Maestra e alunni si ritrovano dopo 70 anni

"Tenere uniti tutti questi biricchini del 1953 non è stato facile". Ertes Fratti, racconta così un giorno speciale vissuto esattamente settanta anni dopo, con i suoi compagni della scuola elementare di Salvatonica, la frazione di Bondeno, e la loro maestra Loredana Scapoli (al centro nella foto con il mazzo di fiori), che a 93 anni non solo è in splendida forma ma è anche una donna bellissima, che per tutta la giornata, ricordandosi ad uno ad uno di ciascuno di loro, ha ‘tenuto banco’ tra aneddoti che hanno reso questo anniversario da guinnes dei primati ancora più avvincente.

Gli alunni della prima elementare di Salvatonica, si sono dati appuntamento nei giorni scorsi al ristorante La Perla di Bondeno. "Dopo tanti anni è come se non ci fossimo mai lasciati – raccontano – tra di noi c’è un’intesa unica. Sembra che l’ultimo giorno di scuola sia stato solo l’altro giorno, invece sono passati settant’anni". Erano in quindici. Sono arrivati anche da città lontane come Milano, Torino, le grandi città dove negli anni Sessanta alcune famiglie anche di Bondeno si trasferivano per andare a lavorare nelle fabbriche lasciando le campagne, poi Modena e Bologna. Sono riusciti, attraverso un accesso agli atti, ad avere la fotocopia della pagina del registro di classe, per risalire ai nomi ai cognomi e contattarsi. Gli studenti della maestra Loredana si sono tutti diplomati. In due sono diventati insegnanti, cinque addirittura si sono laureati. "Erano anni in cui le famiglie ci tenevano che studiassimo – raccontano – per garantire quello scatto sociale e di cultura che i genitori non avevano potuto avere". "Venivo da Ferrara in treno tutti i giorni – racconta la maestra – arrivavo fino alla stazione di Senetica. Qui avevo un motorino Mosquito con il quale arrivo alla scuola elementare di Salvatonica". "Ci ha insegnato non solo a leggere, a scrivere e a contare – raccontano – ma anche a parlare perfettamente in italiano, perchè allora, nelle famiglie di campagna, tutti parlavano soprattutto il dialetto e non eravamo abituati".

"Ero il più birricchino – dice Fratti – ma la maestra mi ha detto che ero sveglio per cui oggi mi sono preso un complimento. Ricordo mia mamma quando veniva a scuola a parlare con la maestra. I nostri genitori venivano vestiti in modo dignitoso, ma avevano braccia e mani segnati dai lavori dei campi. Vedere la maestra tutta elegante che veniva dalla città è immagine che ricordiamo con tenerezza. E’ sempre stata gentile con tutti".

Claudia Fortini