Maestri artigiani, 13 i premiati dall’Accademia

COMACCHIO

Un premio di prestigio verrà conferito a imprenditori di grande valore. Anche quest’anno, infatti, l’Accademia dei Maestri Artigiani di Arti e Mestieri di Ferrara celebrerà la nomina di imprenditori che si sono distinti per la loro lunga attività sul territorio. L’evento si svolgerà domani a Comacchio dalle 9 presso la sala polivalente S. Pietro di Palazzo Bellini, e avrà come tema: ‘Tradizione, innovazione, cambiamento? Come vince l’artigiano di oggi?’. Nella mattinata, l’Accademia ‘diplomerà’ nove nuovi Maestri Artigiani, un giovane Alfiere dell’Artigianato e consegnerà due Targhe San Giorgio. La manifestazione è organizzata dal presidente dell’Accademia Marco Garbellini, dal vicepresidente Roberto Carion, dal segretario Oderio Mangolini e dagli altri membri del Consiglio direttivo. Ad essere nominati Maestri Artigiani saranno: Massimo Arveda (manufatti in cemento vibrato, Comacchio); Giuseppe Battaglia (autofficina a Comacchio); Florin Bushi (montaggio e smontaggio opere provvisionali, Porto Garibaldi); Maurizio Carlin (costruzione edilizia prefabbricata, Codigoro); Enrico Dall’Oca (impianti audio, Comacchio); Gabriella Dolcetti (pelletteria, Ostellato); Silvia Luciani (parrucchiera, Porto Garibaldi); Riccardo Roccati (costruzione e manutenzione strade, Ferrara) e Luigi Zamboni (elettricista, Comacchio). La Targa San Giorgio, riconoscimento della Camera di Commercio per imprenditori che con una lunga attività hanno onorato l’economia locale, sarà conferita a Riccardo Berti (autofficina, Codigoro) e a Claudio Marzola (autotrasporti, Copparo). Inoltre, l’Accademia, in collaborazione con il Comune, consegnerà la targa di ‘Alfiere dell’Artigianato’ a Dante Cavalieri Foschini (cantieri navali, Porto Garibaldi). Sarà festeggiato anche il maestro artigiano Giordano Conti, parrucchiere a Comacchio, per la nomina a Commendatore della Repubblica da parte della Presidenza della Repubblica. All’evento presenzieranno i sindaci Pierluigi Negri (Comacchio), Elena Rossi (Ostellato), Alice Zanardi (Codigoro), Fabrizio Pagnoni (Copparo), l’assessore regionale Paolo Calvano, il segretario generale della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna Mauro Giannattasio, il direttore di Cna Ferrara Matteo Carion e il segretario provinciale di Confartigianato Paolo Cirelli.