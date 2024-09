Maestri d’eccellenza. Pizzi tra antico e moderno. Premio a Rinalda Bonazza

COMACCHIO

"Maestro emergente artigiano d’eccellenza". E’ questo il riconoscimento che è stato assegnato a Rinalda Bonazza, comacchiese, che è stata tra i 9 finalisti della seconda edizione del premio Maestri d’Eccellenza. Rinalda Bonazza inizia la sua attività di artigianato artistico più di vent’anni fa, realizzando composizioni astratte con la canapa filata a mano, un materiale evocativo dalle delicate sfumature, ottenute anche con tinture a base di pigmenti naturali. Sin dall’infanzia inizia ad apprendere la tecnica del merletto a tombolo da una merlettaia di Cantù. Negli anni elabora un linguaggio espressivo originale, ricorrendo alle lavorazioni del merletto a tombolo o a fuselli e la tecnica compatta a nodi: uno stile personale in continuità con la tradizione ma allo stesso tempo innovativo. I suoi pezzi sono ispirati alle opere d’arte degli artisti che ama e alla natura, ma anche alla scienza. La protagonista delle sue lavorazioni a nodo e a merletto a fuselli rimane la canapa filata a mano; in ogni sua opera le tecniche tradizionali manuali vengono combinate con tecniche più moderne, come per esempio l’utilizzo di elementi stampati in 3D. Nel 2022 Rinalda Bonazza fonda il suo brand, ’Rizza-Artexture.

La motivazione. Il riconoscimento a Bonazza è andato per "l’elaborazione del suo linguaggio espressivo originale, ricorrendo alla lavorazione del merletto e tombolo o a fusello e la tecnica compatta a nodi: uno stile personale in continuità con la tradizione ma allo stesso tempo innovativo". Il premio Maestri d’Eccellenza Lvmh è il primo riconoscimento per gli artigiani italiani che intende sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del preservare l’artigianato e le competenze uniche di questo Paese. Il premio valorizza artigiani appartenenti a tre diverse categorie: artigiani esperti che si sono contraddistinti per la qualità del loro lavoro durante l’intero percorso professionale: talenti emergenti con un progetto promettente, professionisti che si sono distinti per la loro capacità di innovazione, preservando conoscente e competenze storiche e reinterpretandole in chiave moderna. Per questa seconda edizione del premio il ruolo di presidente di giuria è stato assegnato a Fabrizio Plessi, artista di fama internazionale che per l’occasione ha realizzato un mosaico digitale che incornicia e valorizza ancora di più i prodotti presentati dai nove finalisti, tra i quali appunto Rinalda Bonazza, inglobati dall’installazione diventandone parte stessa.