’Maestri di... fumo! nella biblioteca Luppi. Continua la mostra

Dai fumetti agli origami, continua alla biblioteca comunale Luppi di Porotto (via Arginone 320) l’iniziativa, dal titolo ’Maestri di... fumo!’, un percorso nell’arte del fumetto che vede protagonista Maurizio Pizzo, scenografo, esperto in arti visive, maestro di origami e autore dei lavori in mostra. I lavori dell’artista Maurizio Pizzo rimarranno esposti fino all’11 maggio 2024; la mostra è visitabile durante l’orario di apertura della biblioteca. Gli incontri sono a partecipazione gratuita con prenotazione da effettuare

ð 0532 731957 o scrivendo a bibl.porotto@comune.fe.it