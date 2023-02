Mafia, le infiltrazioni in provincia Ecco la mappa dei beni confiscati

di Cristina Rufini

Una società che non conosce crisi né pandemie e che si attesta tra le grandi aziende: è Mafia Spa con un giro di affari complessivo stimato di recente di 40 miliardi all’anno (pari al 2% del Pil nazionale) e ramificazioni da nord a sud, da est a ovest. E nessuna fetta del Belpaese può essere ritenuta impermeabile alle infiltrazioni della criminalità organizzata. Con molti distinguo, ovviamente, tra i territori storici del Sud Italia e il resto del Paese. Ma comunque tutti a rischio, soprattutto nei periodi di forte crisi economica e occupazionale. L’Emilia-Romagna, in primis, ma anche la provincia di Ferrara non sono certo eccezioni o isole felici e incontaminate. Proprio di recente la terra estense è stata inserita nel gruppo delle province italiane con "forti criticità", che segue appena sotto – secondo i dati della Banca d’Italia elaborati da Cgia – buona parte del Sud, Roma, Ravenna, Latina, Genova e Imperia. Una significativa cartina al tornasole può essere la mappa degli immobili confiscati alla varie mafie, cioè terreni o costruzioni che vengono sottratti definitivamente alla criminalità organizzata perché ritenuti pericolosi e di provenienza illecita.

Confische definitive. Per quanto riguarda il campo dei reati che riguardano la criminalità organizzata di stampo mafioso, la misura viene applicata dopo una sentenza di condanna, quando viene accertata la sproporzione tra patrimonio e reddito del reo e dietro l’impossibilità di dimostrare la provenienza lecita dello stesso bene. In provincia l’ultimo aggiornamento, che risale a luglio dello scorso anno, racconta di 26 immobili confiscati definitivamente alla criminalità organizzata di stampo mafioso, disseminati in settecomuni della provincia. Su tutti spiccano, per numero, Ferrara e Cento, dove sono stati confiscati sei immobili ciascuno. Nel capoluogo nelle vie Biagio Rossetti, Cavour, Ghisiglieri, Ragno, Ungarelli e Cosma. A Cento un terreno e 5 immobili: 3 in via Paisiello, uno in via Arno e l’altro in via Collari. Segue Poggio Renatico con 5 immobili, nelle vie Filippo Turati, Caduti di Nassiryia, I Maggio e due in via Scorsuro. Quattro a Comacchio, nelle vie Libia, Delle Piroghe, e Afghanistan e il quarto a Lido di Pomposa. Due a Terre del Reno (Sant’Agostino) in via Metazzola. Due ad Argenta, in via Canne e via Giuliana e, infine, uno a Jolanda di Savoia, in via Jolanda. Proprio nell’immobile in via Gliuliana 32 ad Argenta, a marzo dello scorso anno fu organizzata da Libera Emilia-Romagna una giornata celebrativa seguita alla consegna, il giorno precedente, dell’immobile confiscato. In quell’occasione il responsabile dei beni confiscati di Libera Emili-Romagna, Antonio Monachetti disse: "Celebriamo in un luogo importante, in una regione dove la criminalità comune si lega a quella organizzata, anche di stampo mafioso, radicata da decenni e che nei momenti di crisi rafforza il proprio potere".