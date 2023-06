"Mafia nigeriana, a lungo ignorate le nostre proteste"

Caro Carlino,

grande soddisfazione per noi del Quartiere Giardino per le condanne inflitte ai capi e affiliati della mafia nigeriana. Ma anche grande rammarico e sconcerto per essere stati troppo a lungo abbandonati da chi aveva il dovere (e il potere) di garantire la sicurezza dei propri cittadini proteggendoli da una criminalità che, anno dopo anno, fagocitava i quartieri e la città. Le nostre lamentele, le tante firme prima furono ignorate, poi sminuite classificandole a percezioni, ma quando si trasformarono in proteste pacifiche con il sostegno dei comitati di quartiere (C. Battisti, Piazza Castellina dottor Giuliano Zanotti, Gad Sicura, Insorgenti) ecco che noi residenti diventammo razzisti rompiscatole e perfino fascisti. Un plauso a tutte le forze dell’ordine che non ci hanno mai abbandonato e alla magistratura che ha ben compreso la pericolosità del fenomeno mafioso.

Lettera firmata

(firme di quattro residenti)

Caro Carlino,

la mafia nigeriana, letteralmente padrona del quartiere Gad , è stata definitivamente sconfitta. Il precedente governo della città aveva sottovalutato i ripetuti segnali provenienti dal quartiere, minimizzando l’esistenza di malavitosi. La magistratura dopo 20 mesi ha emesso un severo verdetto. Grazie alle forze dell’ordine e all’attuale Sindaco per aver reso un quartiere malfamato finalmente vivibile.

Elio Cataldo