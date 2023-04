Mafia nigeriana alla sbarra Parla uno dei capi del clan "Ho sbagliato, mi scuso"

di Federico Malavasi

L’ultima occasione per fare sentire la propria voce prima che la procura presenti il conto alla mafia nigeriana. L’udienza di ieri del processo che vede alla sbarra il clan degli Arobaga Vikings è stata in larga parte dedicata alle dichiarazioni spontanee degli imputati. Il primo a spendere qualche parola in questa fase è stato Emmanuel Okenwa, alias Dj Boogye, ritenuto il numero tre nella scala gerarchica della banda. Okenwa, che si era anche fatto interrogare, ha parlato dopo che in aula sono stati proiettati due video musicali del 2018 dei quali lo straniero è stato regista e coreografo. "Questo è il mio lavoro – ha ribadito prendendo nuovamente le distanze dalle contestazioni che gli vengono addebitate –. Sono maestro di ballo, faccio coreografie e suono tutti gli strumenti". Insomma, tutt’altro che un boss del crimine organizzato.

Un intervento degno di nota è stato quello di Albert Emmanuel, detto Ratty, ritenuto dagli inquirenti un ‘pezzo da novanta’ in quanto inquadrato come coordinatore della zona di Padova. L’imputato ha ripercorso la storia recente della sua vita, dall’arrivo in Italia fino ai guai con la giustizia, smentendo però di avere mai avuto un ruolo apicale nell’associazione. "A Ferrara avevo trovato lavoro come muratore – ha dichiarato –. Non è vero che ero coordinatore di una zona e che avevo persone al mio comando. Non ho nulla a che fare con i Vikings e non sono un boss del traffico di droga". Riguardo a un suo precedente, l’imputato ha spiegato di aver commesso un reato "per disperazione e per mantenere la sua famiglia. Chiedo scusa allo Stato italiano". Hanno poi parlato diversi altri imputati, i quali hanno preso le distanze in vario modo dalle accuse formulate nei loro confronti. Uno di loro, Stanley Onuoha, oltre a dirsi estraneo alle accuse ha anche riferito di essere stato identificato con un soprannome (‘Coco Butter’) che non è il suo, ventilando così l’ipotesi (o quanto meno il dubbio) di uno scambio di persona.

Nel corso dell’udienza di ieri è stato sentito anche l’ultimo testimone citato, cioè l’ex assessore ai Servizi sociali Chiara Sapigni. In particolare, il suo esame si è soffermato sulla conoscenza o meno del fenomeno criminale nigeriano all’epoca in cui sedeva in giunta. "Non mi risulta che all’epoca ci fossero questioni su gruppi criminali di origine nigeriana – ha ricordato l’ex amministratrice riferendosi alla festa della legalità del 2012, quando venne presentato il report di Enzo Ciconte sulla criminalità organizzata in Emilia Romagna –. Dalla relazione non emergeva nulla e non avevamo indicazioni precise in materia di nazionalità". La prossima udienza è fissata per il 30 aprile, data in cui verrà chiusa l’istruttoria e finalmente inizierà la discussione.