Mafia nigeriana, altro processo

Nell’ambito del maxi processo contro la ‘mafia nigeriana’, si è tenuta ieri un’udienza – relativa a uno stralcio del filone principale – in cui ha visto imputate quindici persone, otto irreperibili. Di fatto i lavori sono stati rinviati al prossimo 6 novembre. Nel corso dell’udienza davanti all’Assise, è stato conferito incarico a un Ctu per la trascrizione delle molte intercettazioni telefoniche, riguardanti gli imputati. Tra questi anche un boss già condannato (con sentenza passata in giudicato), per l’attentato con il machete in via Morata, oltre all’accusa per la morte di un corriere della droga abbandonato lungo la Ss16.